Нардеп-регіонал: Апеляційного суду Сімферополя не існує

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявляє, що Сімферопольського апеляційного суду не існує з 1991 року.

Як повідомляється на сайті Партії регіонів, про це депутат сказав, коментуючи заяву прес-секретаря Президента України Ірини ВАННИКОВОЇ про те, що Апеляційний суд Сімферополя 6 квітня скасував рішення міського суду Феодосії про припинення дії президентського указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як стверджує В.КОЛЕСНИЧЕНКО, Сімферопольського апеляційного суду не існує з 1991 р. "Навіть якщо б цей суд й існував, то подібне рішення можна було б ухвалити тільки по телефону, що тягне за собою кримінальну відповідальність", - підкреслив депутат.

За інформацією В.КОЛЕСНИЧЕНКА, «єдиним судом, який міг би скасувати рішення міського суду Феодосії, є апеляційний суд Криму, але в його будівлі вчора вже о 17.00 напередодні святкових днів залишилися тільки сторожа…».