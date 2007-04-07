Ківалов заявляє, що Ющенко становить загрозу для судової системи

Народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ заявляє, що Президент Віктор ЮЩЕНКО має намір звільнити ряд суддів, причетних до резонансних рішень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

«Я, голова комітету з питань правосуддя, заявляю: судова система - у небезпеці. Джерело небезпеки – Президент України», - сказав С.КІВАЛОВ.

«Сьогодні вдень, з достовірних джерел, мені повідомили про те, що Президент Віктор ЮЩЕНКО намагається розправитися із найчеснішими і принциповими суддями», - додав він.

С.КІВАЛОВ прогнозує, що, можливо, Президент «днями видасть низку специфічних указів».

Зокрема, сказав С.КІВАЛОВ, Президент України готує звільнення голови Київського апеляційного суду Антона ЧЕРНУШЕНКА і скасування свого указу про призначення Павла ВОВКА суддею Київського окружного суду.

«Не пощадив Президент і голову Вищого адміністративного суду Олександра ПАСЕНЮКА», - підкреслив С.КІВАЛОВ.