Експерт: що реформи ПР приведуть Україну в Європу, голову не дам

Скасування конституційної реформи 2004 року створить для правлячої в Україні Партії регіонів та Президента Віктора ЯНУКОВИЧА «подушку безпеки» на найближчі 5 років, яка дозволить безпечно приймати будь-які непопулярні рішення.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Він сказав, що сформована “регіоналами” влада може використати посилені повноваження Президента, які надає Конституція з 1996 року, як для запровадження реформ, які наблизять Україну до Європейського Союзу, так і до подальшого дрейфу в сторону Росії.

„Голову не дам, що ці зміни пришвидшать європейську інтеграцію... європейський напрямок не є привілейованим, нинішня влада може робити подальші кроки на зближення з Росією”, - сказав він.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ зауважив, що «регіоналів», котрі для створення коаліційного уряду були змушені домовлятися із меншими партіями в українському парламенті, від реформ стримувала загроза втрати популярності під час наступних виборів до Верховної Ради.

„Це (відміна конституційної реформи 2004 року) подушка, котра береже нинішню владу у випадку будь-яких непопулярних рішень”, - сказав аналітик.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними зміни до Основного Закону від 2004 року, котрі посилили повноваження Верховної Ради за рахунок втрати їх Президентом.