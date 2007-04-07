Коаліція шукає заміну Януковичу для виступу на Майдані

Запланований на сьогодні виступ прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА на мітингу на Майдані Незалежності скасовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили організатори акції, а також народні депутати від коаліції, присутні на Майдані.

Зараз уточнюється, хто виступить від коаліції на мітингу замість прем`єра.

Люди продовжують залишатися на площі, проте їхня кількість зменшилася, й зараз вони дивляться документальний фільм про Печерську Лавру на великому екрані.