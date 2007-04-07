Комуністи провели розвідку
І тепер лякають найгіршим...
Комуністи стверджують, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО готується застосувати зброю проти народу.
Про це заявляє прес-служба КПУ, посилаючись на джерела, наближенні до керівництва Національного університету “Львівська політехніка”.
За даними комуністів, батальйон забезпечення учбового процесу Інституту сухопутних військ знаходиться у стані підвищеної готовності і отримав бойовий комплект у відповідності з вимогами військового часу.
“Одночасно у штабі батальйону розроблено оперативний план придушення у місті Києві громадянських акцій підтримки законно обраного парламенту та протесту проти неконституційних дій Президента і його поплічників”, стверджується у повідомленні.
КПУ заявляє про неприпустимість і злочинність застосування військової сили проти власного народу та розв’язання у такий спосіб політичних конфліктів.
“Ми заявляємо, що особиста відповідальність за підготовку і наслідки таких злочинних дій повністю лягає на Президента і громадянина ЮЩЕНКО”, наголошується в повідомлені КПУ.