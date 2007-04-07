Феодосійський суд передумав забороняти дострокові вибори

Феодосійський міський суд скасував своє рішення про призупинення дії указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск Верховної Ради.

Сьогодні прес-служба Президента України повідомила УНІАН уточнену інформацію щодо рішення Феодосійського міського суду.

Прес-служба зазначає, що, розглянувши справу по суті, Феодосійський міськсуд скасував своє рішення про заборону фінансування дострокових парламентських виборів, а Центральній виборчій комісії - проводити вибори.

У прес-службі зазначили, що суд cкасував всі заходи для забезпечення позову громадянина України Георгія ДАВИДОВА щодо “бездіяльності усіх депутатських фракцій Верховної Ради”.

Як відомо, вчора прес-служба Президента повідомляла, що ухвалу Феодосійського міського суду про заборону готуватися до позачергових парламентських виборів скасував 6 квітня Апеляційний суд Сімферополя.

Водночас у Партії регіонів висловили сумнів у достовірності цих повідомлень, оскільки Сімферопольський апеляційний суд не існує з 1991 року. "Навіть якби цей суд і існував, то подібне рішення можна було б ухвалити тільки по телефону, що тягне за собою кримінальну відповідальність", - підкреслив депутат-регіонал Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.