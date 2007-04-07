Хто і якої правди шукав у Феодосійському суді

Рішення Феодосійського міського суду про дозвіл проводити позачергові парламентські вибори надійшли і до Секретаріату Президента, і до Кабінету Міністрів, і в ЦВК, і в Державне казначейство.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН. (Феодосійський суд скасував своє рішення про призупинення дії указу Президента Віктора ЮЩЕНКО про розпуск ВР – УНІАН).

Коментуючи ситуацію, яка виникла навколо рішень Феодосійського суду, І.ПУКШИН нагадав, що 5 квітня Феодосійський міський суд виніс ухвалу, на забезпечення якої було заборонено Кабінету Міністрів України, Держказначейству, ЦВК та іншим органам виконавчої влади виконувати указ Президента про розпуск Верховної Ради.

Відповідне рішення було прийнято за позовом громадянина Георгія ДАВИДОВА про визнання незаконною бездіяльність п’ятьох парламентських фракцій, яка порушує його права як громадянина. У позові, за словами І.ПУКШИНА, йдеться про усунення Президента Віктора ЮЩЕНКА з посади в порядку імпічменту. Водночас підстави не пояснюються, додав заступник глави Секретаріату.

І.ПУКШИН додав, що суддя Феодосійського суду Олександр КОВАЛЕНКО на забезпечення цього позову і виніс ухвалу щодо призупинення указу Президента про розпуск ВР. Водночас, як зазначив І.ПУКШИН, для нього з юридичної точки зору є незрозумілим взаємозв’язок між тим, чого вимагає позивач, і тим, що виніс у своїй ухвалі суддя О.КОВАЛЕНКО.

Між тим, як розповів І.ПУКШИН, політичні сили (БЮТ) оскаржили цю ухвалу в апеляційному порядку, а також подали клопотання в сам Феодосійський міськсуд про те, щоб зазначена ухвала самим же судом і була скасована як незаконна.

І.ПУКШИН зазначив, що сьогодні Феодосійський міський суд відмовив позивачу Г.ДАВИДОВУ у відкритті впровадження у цій справі, оскільки ця справа непідсудна адміністративному суду, та скасував усі заходи забезпечення адміністративного позову.

На запитання, чи буде застосовуватись якесь покарання до судді, який ухвалив 5 квітня рішення щодо заборони дій, пов’язаних з достроковими виборами до ВР, І.ПУКШИН зауважив, що це питання скоріше до Генеральної прокуратури та правоохоронних органів.

«Якщо суди виносять, на мій погляд, такі незаконні рішення, то тут вже є злочин», - сказав заступник глави Секретаріату Президента.