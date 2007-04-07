Шуфрич задіяв ”матрацний” адмінресурс?
16:09, 07 квітня 2007Політика
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На чому сплять жителі наметового містечка
Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ використовує майно МНС для утримання наметового містечка прихильників Партії регіонів та коаліції.
Про це повідомив прес-службі “Нашої України” колишній заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Анатолій МЕДВІДЬ.
Він стверджує, що за командою міністра Н.ШУФРИЧА вивезено 150 матраців з Черкаського інституту пожежної безпеки. “Матраци постелені на Майдані під намети для проживання мітингуючих зі сторони колишньої правлячої коаліції”, - сказав А.МЕДВІДЬ.
"Нинішній глава Міністерства надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ задіяв адмінресурс”, - наголосив А.МЕДВІДЬ.
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