Шуфрич задіяв ”матрацний” адмінресурс?

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ використовує майно МНС для утримання наметового містечка прихильників Партії регіонів та коаліції.

Про це повідомив прес-службі “Нашої України” колишній заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Анатолій МЕДВІДЬ.

Він стверджує, що за командою міністра Н.ШУФРИЧА вивезено 150 матраців з Черкаського інституту пожежної безпеки. “Матраци постелені на Майдані під намети для проживання мітингуючих зі сторони колишньої правлячої коаліції”, - сказав А.МЕДВІДЬ.

"Нинішній глава Міністерства надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ задіяв адмінресурс”, - наголосив А.МЕДВІДЬ.