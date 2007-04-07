Лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО скасував “Марш справедливості” на Київ.

Про це повідомляється на офіційному сайті “Народної самооборони”.

Зокрема, за словами лідера “Народної самооборони”, «що ж стосується походу на Київ, то його не буде».

Як сказав Ю.ЛУЦЕНКО, після указу Президента про дострокові вибори потрібно готуватися до виборів, тож «ми направили похід на виборчі дільниці».

Як повідомляв УНІАН, лідер «Народної самооборони” Ю.ЛУЦЕНКО планував у квітні провести масовий «Марш справедливості” на Київ.