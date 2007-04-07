Янукович матеріалізувався на футбольному матчі

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Донецька.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

За даними прес-служби, зараз В.ЯНУКОВИЧ перебуває на стадіоні, де триває футбольний матч Чемпіонату України між донецьким "Шахтарем" і полтавською "Ворсклою".

Очікується, що о 23.50 прем’єр-міністр відвідає Свято-Преображенський кафедральний собор у Донецьку, де візьме участь у Великодньому богослужінні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЯНУКОВИЧ планував виступити на Майдані Незалежності, де його чекали близько 15 тис. прихильників. Однак виступ був скасований у зв’язку з тим, що прем’єр-міністр, за даними народного депутата Вадима КОЛЕСНИЧЕНКА, вирушив на екстрені переговори щодо розв`язання політичної кризи в Україні.