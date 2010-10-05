У Венеціанській комісії сумніваються у легітимності влади в Україні

Рішення Конституційного Суду України щодо скасування змін до Конституції, внесених в 2004 році, ставить питання щодо легітимності влади.

Таку думку висловив в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ.

“Ми поки що не аналізували це рішення, воно, наскільки мені відомо, не було офіційно перекладено англійською, але ця ситуація, звичайно, турбує, бо, виходить, що влада в Україні працювала кілька років на підставі неконституційної Конституції”, - сказав він.

“І це створює проблему легітимності її дій і взагалі легітимності. Так, наприклад, на попередніх виборах виборці голосували за кандидатів на підставі нової Конституції, як під час парламентських, так і президентських виборах”, - додав Т.МАРКЕРТ.

Він також зазначив, що ситуація, яка склалася в Україні, є дуже незвичною для європейської практики, коли внесені до Конституції зміни скасовуються через стільки років.

При цьому секретар Венеціанської комісії відмовився коментувати заяви низки опозиційних партій щодо того, що після рішення Конституційного Суду в Україні мають відбутися нові вибори Президента та Верховної Ради.

“Це дуже складне питання, оскільки ми маємо дуже незвичну ситуацію. Ми дійсно не маємо європейського досвіду щодо цього”, - сказав Т.МАРКЕРТ.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Конституційний Суд України своїм рішенням скасував зміни, внесені до Конституції в 2004 році, та відновив дію Конституції 1996 року.