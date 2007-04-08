Великоднє привітання прем`єр-міністра Віктора Януковича

Христос Воскрес!

З Божою допомогою прожили ми ще один рік – від Великодня до Великодня. Прожили в праці на благо нашого народу і нашої Батьківщини. Прожили у вірі і сподіванні на краще. Дякувати Богу, нам багато вдалося. Ще більше такого, що належить зробити, і ми будемо наполегливо працювати для того, щоб виправдати довір`я людей.

Я переконаний, що той іспит політичною кризою, який проходить сьогодні наше суспільство, буде успішно подолано шляхом демократії і верховенства права.

На цій нашій дорозі від Великодня до Великодня нам допомагатиме наша єдність – те що ми були і є разом, те, що ми підтримуємо одне одного кожну хвилину, радісну і тривожну.

Нам помагали віра, надія і любов, ми дочекалися радості разом відсвяткувати Світлий День Воскресіння Христового. Бажаю всім відсвяткувати в мирі і злагоді, в любові один до одного і з благословіння Господнього кожна родина може сьогодні сісти за святковий стіл і під Великодні дзвони дякувати Богові за ласку, за покровительство.

У цей Світлий День Воскресіння Христового бажаю усім здоров`я радості і добра. Нехай наступний рік буде спокійним, щасливим і і успішним.

Христос Воскрес!