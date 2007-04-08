Після свят коаліція збільшить фінансування до 60 тис. осіб

Після завершення великодніх свят прихильники Коаліції національної єдності мають намір відновити у Києві активні акції протесту проти розпуску Верховної Ради.

Про це РІА «Новости» повідомив член парламентської фракції Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

"Ми нарощуватимемо нашу присутність, і вже з вівторка-середи людей буде 50-60 тисяч", - сказав він.

Раніше представники коаліції вирішили не проводити у святкові дні політичні заходи та акції.

За словами В.КОЛЕСНІЧЕНКА, у даний час в наметових містечках в центрі української столиці постійно знаходяться до 10 тисяч осіб, а в денний час в акціях беруть участь до 40 тисяч.

Депутат відзначив, що у святкові дні прихильники коаліції проводять "мовчазний протест, поважаючи почуття віруючих всієї країни".

В.КОЛЕСНІЧЕНКО підкреслив, що Партія регіонів не має наміру брати участі в дострокових парламентських виборах, призначених Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ на 27 травня.

"Ми чекаємо рішення Конституційного Суду, і у виборах ми брати участі не будемо", - сказав він.