Сьогодні коаліція поновлює акції протесту у Києві

З понеділка коаліція поновлює акції протесту у Києві. Як повідомляє “5-й канал”, о 15-й годині на Майдані Незалежності перед прихильниками владної коаліції виступатимуть лідери регіональних організацій провладних партій.

За графіком, о 18-й заплановано концерт.

У вівторок організатори масових акцій обіцяють стягнути до центру столиці понад 50 тисяч мітингувальників. Крім того, коаліція обіцяє щодня збільшувати кількість учасників акцій, які вимагатимуть від Президента України Віктора ЮЩЕНКА скасувати Указ про розпуск Верховної Ради.

За словами члена фракції Партії регіонів Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА, “попри те, що ЦВК оголосила графік позачергових виборів, “регіонами” не долучатимуться до виборчого процесу, а чекатимуть рішення Конституційного суду.