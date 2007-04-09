Розпущений парламент знову хоче працювати

Сьогодні на позачерговому засіданні ВР України народні депутати обговорюватимуть політичну ситуацію в країні. Про це заступник голови фракції Партії регіонів у парламенті Василь КИСЕЛЬОВ повідомив “5-му каналу”.

Як повідомлялося, чергове пленарне засідання Верховної Ради, повноваження якої Президент України Віктор ЮЩЕНКО припинив своїм указом від 2 квітня, було заплановане на 17 квітня. А протягом цього тижня депутати мали працювати у комітетах та фракціях.

Останнім часом Верховна Рада України 5-го скликання провела вже дві позачергові сесії - 2 та 4 квітня. Так депутати відреагували на Указ Президента про розпуск парламенту.