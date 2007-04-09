У парламенті обговорять ”поведінку” Ющенка

Верховна Рада України сьогодні має намір розглянути питання, пов’язані з заявами Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час Великодніх свят.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Василь КИСЕЛЬОВ.

Зокрема, за його словами, представники коаліції стурбовані заявами глави держави щодо того, що розв’язувати кризу, яка склалася в Україні, має виключно український народ.

Зі свого боку, член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО не виключив, що коаліція розгляне питання щодо протидії можливому силовому сценарію виходу з політичної кризи.

Як повідомляв УНІАН, у своєму зверненні до українського народу, виступаючи в Києві у Національному заповіднику "Софія Київська", В.ЮЩЕНКО, зокрема, гарантував, що не буде ніякого суспільного протистояння і небезпеки. ”Правоохоронні та силові органи чітко виконують вказівки Президента України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того Президент наголосив, що підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради “не для протистояння, а задля очищення”.

В.ЮЩЕНКО також ще раз наголосив, що вважає своє рішення конституційним і легітимним, а тому він не збирається від нього відмовлятися.