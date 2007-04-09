Рада хоче знати, хто давав незаконні накази

Верховна Рада України сьогодні ухвалить ряд заяв та звернень Зокрема, парламент передбачає ухвалити заяву з приводу тиску Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Конституційний Суд.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА також передбачається ухвалити звернення до українського нарду.

До порядку денного сьогоднішнього позачергового засідання ВР включено питання про утворення тимчасової слідчої комісії ВР з питань встановлення посадових осіб СБУ, винних у видачі незаконних наказів щодо організації та здійснення прослуховування телефонних розмов та стеження за народними депутатами, суддями КС, суддями судів загальної юрисдикції та членами ЦВК.

Крім того, парламент планує ухвалити звернення до глав держав, урядів, парламентів країн Європи, а також країн – гарантів безпеки України, міждержавних та міжпарламентських інституцій.