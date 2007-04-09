Бокий наполягає на зміні керівництва Міноборони та СБУ

Лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ пропонує Верховній Раді розглянути питання про зміну керівництва Міністерства оборони і Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, з такою пропозицією він виступив сьогодні під час позачергового засідання парламенту.

За його словами, Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Міністерство оборони і СБУ сьогодні активно включені у розв’язання політичної ситуації, хоча це заборонено законами і Конституцією.

«Я думаю, що сьогодні ми вправі розглянути питання щодо керівництва СБУ і Міноборони для того, щоб нагадати їм, хто вони є в цій державі, і кому вони давали присягу», - сказав народний депутат.

Крім того, він запропонував парламенту звернутися до українського народу і «відкрити правду про антидержавний заколот і його організаторів».

«І хай народ розсудить, до чого дійшов той, хто клявся на Біблії і Конституції розвивати демократію, а тепер кладе її в могилу», - сказав І.БОКИЙ.

Він також наголосив, що рішення Конституційного Суду повинно вивести Україну з політичної кризи, але, за його депутата, покладатися виключно на КС не можна, і тому потрібно, щоб кожен «громадянин проникся відповідальністю за долю держави».