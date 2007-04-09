”Зрадники” опозиції самі пішли з коаліції?

Народний депутат України Лев ГНАТЕНКО заявляє, що позафракційні депутати самі ініціювали питання щодо повернення коаліції до попередньої чисельності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на позачерговому пленарному засіданні парламенту, коментуючи заяви представників опозиції, що депутатів із фракції «Наша Україна» та БЮТ, які перейшли до коаліції, «кинули».

При цьому Л.ГНАТЕНКО наголосив: «ми були ініціаторами того, щоб піти назустріч Президенту, і щоб коаліція зберегла 238 осіб».

Він також зазначив, що при цьому позафракційні народні депутати «займатимуть свою позицію відповідно до тих програмних засад, які прийняті їхніми партіями».

Як відомо, Л.ГНАТЕНКО входить до Партії промисловців та підприємців України і разом з Анатолієм КІНАХОМ та ще рядом народних депутатів підтримав коаліцію.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про внесенням змін до статті 61 Регламенту ВР та постанови ВРУ «Про запобігання діям, що загрожують конституційному правопорядку, громадському спокою і стабільності в Україні».

Цією постановою передбачається виключити ч. 4 ст. 61 Регламенту ВР, в якій зафіксовано, що позафракційні депутати в індивідуальному порядку мають можливість вступати до коаліції.

Після чого, координатор парламентської більшості Раїса БОГАТИРЬОВА повідомила, що відповідно до прийнятої постанови на сьогодні до складу коаліції входять 238 осіб – 186 народних депутатів із фракції Партії регіонів, 31 – із СПУ, 21 – з КПУ.

Керівник Служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою та Кабінетом Міністрів Ян БЕРНАЗЮК, коментуючи це рішення парламенту, зауважив, що тим самим ВР юридично підтвердила конституційність і правомірність Указу Президента про припинення повноважень ВР, оскільки сам парламент визнав існування порушень при формуванні коаліції.