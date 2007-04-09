Ющенку закидають спроби легітимізації неконституційних дій через тиск на КС

Верховна Рада України засудила дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо тиску на Конституційний суд.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови парламенту «Про заяву Верховної Ради України з приводу тиску Президента Віктора ЮЩЕНКА на Конституційний суд» проголосували 256 народних депутатів із 258, зареєстрованих у сесійній залі.

У заяві вказується що Конституційний Суд взяв до провадження подання 53 народних депутатів ВР щодо перевірки конституційності указу Президента про розпуск парламенту.

При цьому депутати наголошують, що, ігноруючи вимоги Конституції України і закон про Конституційний Суд, Президент В.ЮЩЕНКО здійснює безпрецедентний тиск на суддів КСУ.

Після порушення Конституційним Судом провадження у цій справі Президент України всупереч частині 2 ст. 126 Конституції України, яка забороняє вплив на суддів у будь-який спосіб, нехтуючи конституційним статусом гаранта, публічно проводить зустрічі з суддями цього суду, безсоромно нав’язуючи їм своє бачення стосовно конституційних дій Президента при виданні указу, наголошують депутати.

Водночас, зазначаться в документі, “друга сторона політичного процесу – ВР суворо дотримується законності, поважаючи незалежність і безсторонність суддів, що гарантовано Конституцією і законами”.

Тиск з боку Президента на Конституційний Суд України Верховна Рада розглядає “як один із чинників легітимізації неконституційних дій Президента та тих політичних сил, які штовхають його на такі дії”.

ВР залишає за собою право вдатися до послуг міжнародних посередників і звернутися до міжнародних організацій за сприянням у врегулюванні політичної кризи в Україні, - наголошується у заяві Верховної Ради з приводу тиску Президента на КС.

Як повідомлялося, 26 березня представники фракції Партії регіонів заявили, що Президент В.ЮЩЕНКО викликав до себе суддів Конституційного Суду, і назвали це тиском на суддів з боку глави держави.

Між тим, 27 березня В.ЮЩЕНКО за ініціативи суддів КС провів з ними зустріч. На ній глава держави, зокрема, висловив упевненість, що діяльність Конституційного Суду залишатиметься поза політикою. В.ЮЩЕНКО закликав суддів КС невідкладно розглянути та вирішити питання, що набули суспільного розголосу.

У свою чергу юристи та політики висловили переконаність, що Президент України має право зустрічатися з суддями КС.

Крім того, 6 квітня на засіданні Верховної Ради народний депутат України Ігор ЗВАРИЧ (фракція Партії регіонів), посилаючись на інформацію «з достовірних джерел у Секретаріаті Президента», повідомив, що “зараз відбувається зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівництвом Конституційного Суду України”.

Натомість керівник головної інформаційної служби Секретаріату Президента України Лариса МУДРАК спростували заяви депутатів-“регіоналів” про зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками Конституційного суду, заявивши, що такої зустрічі не було, і що вона й не планувалася.