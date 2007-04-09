Верховна Рада просить захисту у Європи

Верховна Рада України просить глав держав, уряди і парламенти країн Європи, країн – гарантів безпеки України, міждержавні та міжпарламентські організації направити в Україну своїх офіційних представників як посередників і спостерігачів за розвитком подій у нашій державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в постанові ВР «Про звернення Верховної Ради до глав держав, урядів і парламентів країн Європи, країн – гарантів безпеки України, міждержавних та міжпарламентських інститутів», ухваленій сьогодні під час позачергового засідання ВР.

За прийняття відповідною постанови проголосували 257 народних депутатів із 258, зареєстрованих у сесійній залі.

В заяві наголошується, що ВР змушена турбувати міжнародну спільноту у зв’язку з безпрецедентною спробою Президента Віктора ЮЩЕНКА розпустити парламент.

Зокрема, зазначається, що через своє оточення і політичні кола Президент України втручається в дії законодавців, чинить тиск на суддів Конституційного Суду та інших суддів, оскільки в правовій площині у нього немає ніяких шансів відстояти свій антиконституційний Указ.

«Намагання видати штучно спровокований конфлікт як різновид політичної боротьби чи застосування європейською практики дострокових виборів, спростовується безліччю прикладів ігнорування Конституції і законів, нехтування правами і свободами людей», - говориться в заяві.

Верховна Рада просить міжнародну спільноту вжити заходів, що відповідають загальновизнаним демократичним цінностям та принципам міжнародного права.