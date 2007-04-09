Мороз запропонував депутатам опозиції скласти мандати
15:36, 09 квітня 2007Політика
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Спікер: не треба крутити світом
Спікер Верховної Ради Олександр Мороз запропонував депутатам опозиції скласти свої повноваження.
Про це він заявив на позачерговому засіданні Ради у понеділок.
"Зараз надходять звернення від людей, що, мовляв, "погляньте, половина парламенту не працює. Чи він легітимний?", - зазначив Мороз.
"Я хочу сказати: парламент абсолютно легітимний. А до тих, хто не присутній на його засіданнях, я хотів би звернутися так: "Ви не хочете працювати, це ваша справа. Але складіть повноваження, і дайте іншим нормально працювати", - запропонував Мороз.
"І не треба крутити світом і розповідати про якісь свої особливі причини. Вам ніхто не заважав виконувати свої депутатські обов’язки", - додав спікер.
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