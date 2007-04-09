Павленко пояснив, чому у партій Майдан не виходить

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ПАВЛЕНКО переконаний, що у дострокових виборах до парламенту візьмуть участь усі політичні партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ПАВЛЕНКО заявив журналістам на прес-конференції в облдержадміністрації.

Відповідаючи на запитання журналістів, на що будуть схожі вибори до Верховної Ради України, якщо в них не братимуть участі СПУ,КПУ та Партія регіонів, Ю.ПАВЛЕНКО сказав, що, на його переконання, усі політичні партії візьмуть участь у виборах.

"Переконаний, що усі політичні партії братимуть участь у виборчій кампанії, оскільки у даному випадку Указ Президента про розпуск парламенту та дострокові вибори направлений не на обмеження прав і свобод, а, навпаки, - на створення умов для вільного волевиявлення кожного громадянина”, наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

“Тому, образно кажучи, у згаданих партій і Майдан не виходить", - додав голова Житомирської ОДА.