Кириленко готується на 27 травня
17:21, 09 квітня 2007Політика
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Голова НУ відзвітував про формування штабів
Голова партії “Наша України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що немає правових підстав для перенесення дострокових парламентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.
“Ми не бачимо жодних правових підстав для перенесення виборів. І тому ми як політична сила “Наша України” виходимо з того, що 27 травня відбудеться голосування”, - заявив В.КИРИЛЕНКО.
Він також зазначив, що “Наша Україна” вже сформувала центральний і обласні виборчі штаби і продовжує заходи згідно з планом передвиборчої кампанії.
“Ми не розглядаємо варіант перенесення виборів”, - додав В.КИРИЛЕНКО.
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