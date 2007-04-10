Гриценко особисто перевірив спецпідрозділ ГРУ

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що жоден з підрозділів Збройних Сил України не приведений до стану підвищеної бойової готовності.

Про це він заявив у понеділок ввечері в ефірі “5-го каналу”, коментуючи заяву народного депутата, члена Партії промисловців і підприємців Лева ГНАТЕНКА, зроблену з трибуни Верховної Ради.

"Жодної частини не приведено до стану підвищеної готовності, жодного мобілізаційного заходу не вживається. Це заборонив Президент для всіх силових структур", - підкреслив міністр.

За його словами, "ситуація моніториться від імені Президента групою на чолі з секретарем Ради національної безпеки та оборони Віталієм ГАЙДУКОМ і від імені уряду – віце-прем`єром Володимиром РАДЧЕНКОМ на щоденній основі, і будь-яка, навіть неправдива, інформація перевіряється".

Коментуючи заяви Л.ГНАТЕНКА про те, що він побачив підвищену бойову готовність в одному з підрозділів Збройних сил, А.ГРИЦЕНКО запевнив, що Посилено лише охорону об’єктів військових частин, підпорядкованих головному управлінню розвідки”.

"Вжити заходів щодо охорони місць зберігання зброї, боєприпасів та режимних об’єктів, забезпечити надійне функціонування об’єктів життєзабезпечення та безпеку людей", - процитував А.ГРИЦЕНКО відповідний наказ начальника Головного управління розвідки (ГУР).

"Але Збройні сили як функціонували в штатному режимі, так і функціонують. Жодного підвищення бойової готовності немає в жодній із військових частин", - наголосив міністр.

А.ГРИЦЕНКО також розповів, що за кілька годин до ефіру "раптово перевірив цей самий підрозділ особисто, навіть без повідомлення начальника ГУР".

"Це достойні люди, які зараз відірвані від своїх сімей, цілодобово чергують і готові виконувати ті завдання, які визначені. І не треба їх принижувати такими повідомленнями на всю країну", - цитує міністра оборони “Українська правда”.