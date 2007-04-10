Ющенко заблокує роботу КС?

Віктор Ющенко готовий заблокувати роботу Конституційного суду (КС), підписавши указ про відкликання шістьох суддів, призначених у КС за квотою Президента, про це у вівторок пише газета "Коммерсант", посилаючись на свої джерела. Підставою для їх відкликання джерела називають той факт, що за вісім місяців роботи цей склад суду не ухвалив жодного рішення. Не дивлячись на те, що офіційно в Секретаріаті Президента цю інформацію категорично відкидають, представник президента в КС Віктор Шаповал упевнений, що у глави держави є для цього всі правові підстави. У Партії регіонів знають про указ, який готується, але відмовляються вірити, що Віктор Ющенко поставить під ним свій підпис.

Як повідомило джерело в Секретаріаті Президента, рішення про відкликання суддів КС пан Ющенко ухвалив після консультацій з лідерами опозиційних фракцій БЮТ і "Наша Україна" Юлією Тимошенко і В’ячеславом Кириленком. Виводячи з складу КС шести суддів, президент може таким чином заблокувати роботу суду, який вже завтра, 11 квітня, призначив слухання за поданням 53 народних депутатів про неконституційність президентського указу про дострокове припинення повноважень Верховної ради V скликання.