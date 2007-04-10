Меджліс кримських татар вважає дострокові вибори неминучими

Керівництво Меджлісу кримськотатарського народу вважає неминучим проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Меджлісу з посиланням на голову Меджлісу, народного депутата Мустафу ДЖЕМІЛЬОВА і його першого заступника, народного депутата Рефата ЧУБАРОВА.

При цьому лідери Меджлісу зазначають: "Інше питання, коли вони (вибори) відбудуться - 27 травня, влітку або ж восени".

Керівник Меджлісу не виключає, що залежно від розвитку подій в Україні можливе скликання одноденної сесії національного з`їзду кримських татар (Курултаю - УНІАН). Але водночас, підкреслює М.ДЖЕМІЛЬОВ, і Меджліс повноважний розглянути вказану ситуацію. "На даний момент політичні партії почали розглядати питання про списки кандидатів в народні депутати України, проводиться велика кількість консультацій. Наша задача - вийти з цих переговорів із збереженням представництва кримськотатарського народу в українському парламенті (зараз у ВР України кримських татар представляють М.ДЖЕМІЛЬОВ і Р.ЧУБАРОВ - УНІАН) і принципу співпраці з демократичними силами, які були визначені Курултаєм кримськотатарського народу", - підкреслив керівник Меджлісу.

Члени Меджлісу, як повідомляє прес-служба, на своєму засіданні одностайно ухвалили рішення запропонувати депутатам міських, районних, селищних і сільських рад, обраних за рекомендацією регіональних конференцій кримських татар і місцевих меджлісів, виступити на сесіях на підтримку проведення дострокових виборів до парламенту країни. Крім того, на засіданні було доручено голові і президії Меджлісу "при з`ясуванні додаткових обставин в результаті різних форматів консультацій з політичними силами на предмет дострокових виборів" скликати засідання Меджлісу кримськотатарського народу для ухвалення остаточного рішення.

Як повідомляв УНІАН, на парламентських виборах-2006 лідери Меджлісу пройшли до Верховної Ради за списком блоку "Наша Україна".