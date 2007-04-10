Верховна Рада працюватиме позапланово

10-13 квітня відбудуться пленарні засідання Верховної Ради України (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, початок засідань - о 10.00. Вхід - за картками акредитації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, відбудеться засідання Погоджувальної ради ВР.

9 квітня на позачерговому засіданні парламенту голова ВР Олександр МОРОЗ нагадав, що тиждень 9-15 квітня не є пленарним, але парламент діятиме відповідно до постанови ВР, згідно з якою у разі потреби будуть проводитися позачергові засідання парламенту.