Симоненко не втрачає оптимізм

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО впевнений, що до кінця поточного тижня Конституційний Суд України прийме рішення відносно відповідності Основному Закону указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після Погоджувальної ради керівників парламенту та лідерів депутатських фракцій і комітетів ВР.

«Я переконаний, що КС дасть відповідь на цьому тижні і вирішить питання, яке вже зайшло занадто далеко», - сказав П.СИМОНЕНКО.

При цьому лідер КПУ висловив глибоке переконання у неконституційності указу глави держави.

Крім того, за його словами, якщо КС прийме рішення, що указ Президента не відповідає Конституції, то Президент Віктор ЮЩЕНКО повинен буде «за це все відповідати».

На запитання журналістів, чи планує найближчим часом КПУ проводити свій з’їзд для участі у виборчому процесі, П.СИМОНЕНКО відповів, що партія буде вирішувати це питання виключно після рішення Конституційного Суду. При цьому він наголосив, що якщо КС визнає указ глави конституційним, то В.ЮЩЕНКО повинен буде переглянути строки проведення дострокових виборів до парламенту.