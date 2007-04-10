Міністр економіки України Анатолій Кінах заявив, що й надалі захищатиме цінності Майдану, повідомляє Трибуна.

«Я і надалі захищатимуть цінності Майдану, адже в сучасному світі конкурентна економіка можлива тільки за умови забезпечення демократичних прав і свобод громадян», - заявив Кінах.

Також він повідомив, що увійшов до урядової команди «тому, що не може допустити втягування суспільства в протистояння «стінка на стінку».

Нагадаємо, 21 березня фракція «Наша Україна» виключила Анатолія Кінаха зі свого складу, того ж дня він був призначений міністром економіки.