Мін‘юст переклав Указ Президента англійською

Для ознайомлення іноземних експертів Міністерство юстиції України виставило на своєму офіційному сайті (www.minjust.gov.ua) переклад англійською мовою витягу з Конституції України, Указ Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, а також висновок Міністерства юстиції щодо відповідності цього указу Конституції України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, матеріали виставлені з тим, щоби надати можливість іноземним експертам скласти неупереджене уявлення щодо дотримання конституційних норм Президентом України при виданні даного указу, а також для ознайомлення міжнародної громадськості з позицією українського уряду щодо даного питання.