В УНІАН депутати шукатимуть шляхи виходу з політичної кризи (трансляція на 5 каналі)

Сьогодні о 16-30 в УНІАН з трансляцією в прямому ефірі на 5 каналі відбудеться прес-конференція депутатів України, членів Партії вільних демократів Дмитра Видріна, Олексія Данилова та Сергія Потімкова. Тема прес-конференції: «Політична ситуація в країні – шляхи та засоби виходу з політичної кризи» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.