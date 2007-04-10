Янукович не вважає дострокові вибори чимось надзвичайним

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що політична криза в Україні створена штучно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Мінінстрів, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив у інтервью польскому виданню “Rzeczpospolita”.

“Наша держава переживає чергову політичну кризу, яка, на моє глибоке переконання, створена штучно. Як відомо, 2 квітня цього року Президент України підписав Указ “Про дострокові вибори Верховної Ради України”. При цьому він не провів жодних консультацій з урядом”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом з тим, прем’єр-міністр не вважає дострокові вибори “чимось надзвичайним”. “Але за однієї умови – якщо вони відбуваються у суворій відповідності до законів і Конституції. На превеликий жаль, якраз цієї принципово важливої умови і не дотримано в Україні”, - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що глава держави “не може на свій розсуд розпускати український парламент – Верховну Раду, навіть якщо його про це просить його власна політична сила, що сьогодні перебуває в опозиції”.

При цьому він послався на статтю 90 Конституції України, згідно з якою Президент може достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій (більшість), протягом 60-ти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів або протягом 30-ти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

“На час видання Президентом В.ЮЩЕНКОМ указу про розпуск парламенту в Україні не було жодної з цих умов. Таким чином, йдеться про порушення Конституції. Саме це і зумовлює всю серйозність ситуації. Адже неконституційне рішення глави держави, прийняте за принципом політичної доцільності, може призвести до дуже серйозних наслідків, навіть – до громадянського протистояння”, - прогнозує В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, прем’єр-міністр переконаний, що вихід з кризи має бути винятково у правовій площині з чітким дотриманням принципів демократії. “Зараз запит парламенту про конституційність указу Президента від 2 квітня розглядає Конституційний Суд. Було б з усіх точок зору краще, якби Президент В.ЮЩЕНКО, згідно із законом, проконсультувався з Конституційним Судом до ухвалення свого рішення. Запитав, чи має він право з інших причин, ніж визначених Конституцією, розпускати парламент. Проте, цього не сталося”, - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що уряд, парламентська коаліція та він особисто приймуть будь-яке рішення Конституційного Суду. “Очікуємо цього від усіх учасників політичного процесу в Україні”, - заявив прем’єр-міністр.

За його словами, у будь-якому разі вибори не можуть відбутися 27 травня. “Якщо, звичайно, йдеться про чесні та демократичні вибори – слід вирішити дуже багато технічних питань, сформувати виборчі комісії”, - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ ще раз закликав Президента Віктора ЮЩЕНКА “відкинути мову ультиматумів і повернутися за стіл переговорів”.

“Україна – велика європейська держава, що сповідує традиції демократії та толерантності, де діє верховенство права. Зі свого боку, як прем’єр-міністр я здійснюватиму ті довгоочікувані і вкрай необхідні структурні реформи, яких так потребує Україна, використаю всі надані мені Конституцією і законами України важелі для покращення життя людей, виконання обов’язків України перед міжнародною спільнотою, дотримання Закону, демократії і порядку”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.