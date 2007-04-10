Мороз чекає кульмінації з дня на день
Спікер бачить вихід
Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ закликає всі політичні сили шукати компроміс «на основі Конституції».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на пленарному засіданні.
За словами О.МОРОЗА, ситуація в Україні «не така проста, як вона звучить сьогодні в устах наших політиків». Він також зазначив, що ситуація ускладнюється тим, що «до великої політики долучається вулиця». «Вивести на Майдан, вивести на вулиці людей – це складно, але забрати з вулиці – це теж складно, може, навіть складніше», - наголосив О.МОРОЗ.
Голова ВР також додав, що складно виходити сьогодні в Україні з ситуації, «котра розгортається, загострюється». На його думку, «очевидно, завтра-післязавтра будуть кульмінаційні певною мірою речі».
При цьому О.МОРОЗ висловив переконання, що вихід із ситуації - «у компромісі». «Треба знайти компромісне рішення, яке б, по-перше, задовольнило політичні структури, але найважливіше, щоб воно задовольнило суспільство», - зазначив він.
Голова ВР при цьому додав, що «якщо в основі цих рішень буде лежати Конституція, то тоді все правильно, тоді ми домовимось, якщо ж будуть якісь поліативи поза межами Конституції, то стабільності і надійності в такому рішенні не буде».
О.МОРОЗ також висловив сподівання, що в опозиції «переважна більшість людей відповідальних, вони думають, вони дивляться, як розгортаються події». Він зазначив, що такі люди чудово усвідомлюють, що коли у розв’язанні проблем «бере участь вулиця», то ситуація «може виходити з-під контролю».
О.МОРОЗ переконаний, що необхідно шукати компроміс, і цей компроміс може бути тільки на основі Конституції України.