Судді Конституційного Суду дадуть екстрений брифінг

Судді Конституційного Суду України о 13.15 планують дати екстрений брифінг для ЗМІ в українському представництві Російського агентства міжнародної інформації РІА "Новости" в Києві.

Про це УНІАН повідомили у самому представництві.

Водночас прізвища суддів, брифінг яких готується в представництві, невідомі.

У прес-службі Конституційного Суду УНІАН зазначили, що не володіють інформацією з цього приводу.