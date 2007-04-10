Судді Конституційного Суду дадуть екстрений брифінг
12:09, 10 квітня 2007Політика
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Судді Конституційного Суду України о 13.15 планують дати екстрений брифінг для ЗМІ в українському представництві Російського агентства міжнародної інформації РІА "Новости" в Києві.
Про це УНІАН повідомили у самому представництві.
Водночас прізвища суддів, брифінг яких готується в представництві, невідомі.
У прес-службі Конституційного Суду УНІАН зазначили, що не володіють інформацією з цього приводу.
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