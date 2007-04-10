Ющенко з Януковичем домовилися: у кожного свій компроміс

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, за результатами зустрічі позиція глави держави щодо врегулювання політичної кризи в країні залишається незмінною. В.ЮЩЕНКО переконаний, що компроміс між політичними силами можливий лише за умови дострокових виборів до Верховної Ради, які дадуть змогу подолати кризу.