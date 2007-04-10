Ющенко з Януковичем домовилися: у кожного свій компроміс
12:26, 10 квітня 2007Політика
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Президент зустрічався з прем’єром
Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з прем’єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як повідомляє прес-служба Президента, за результатами зустрічі позиція глави держави щодо врегулювання політичної кризи в країні залишається незмінною. В.ЮЩЕНКО переконаний, що компроміс між політичними силами можливий лише за умови дострокових виборів до Верховної Ради, які дадуть змогу подолати кризу.
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