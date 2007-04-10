Симоненко знає, як вибити крісло з-під Ющенка

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО вважає, що гаслом нинішнього Майдану, який виступає проти розпуску парламенту, має стати: «Геть Президента і його помаранчеву команду!».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи перед прихильниками коаліції на Майдані Незалежності.

При цьому П.СИМОНЕНКО підкреслив, що для досягнення кінцевого результату, тобто усунення від влади Президента Віктора ЮЩЕНКА і його «помаранчевого оточення», необхідно провести роз`яснювальну роботу в регіонах.

Як вважає П.СИМОНЕНКО, результатом такої роботи має стати повна відсутність підтримки народом нинішнього Президента.