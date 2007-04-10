Богатирьова назвала Тимошенко жуком

Лідер коаліційної більшості Раїса Богатирьова вважає, що український народ не хоче дострокових виборів і закликала прихильників стояти на вулицях до кінця.

З такою заявою Богатирьова виступила у вівторок на мітингу прихильників коаліції, повідомляє прес-служба Партії регіонів.

"Ми разом з вами будемо стояти на вулицях і площах вічного Києва, поки справедливість не буде встановлена, відновлена стабільність і ми припинимо випробовувати в черговий раз долю", - заявила вона.

"Український народ не хоче дострокових виборів. Вони йому не потрібні, оскільки рік тому він вже визначився. І не змінить своїх поглядів", - заявила вона.

"Дострокові вибори – це спроба в наших умовах знову почати поділ України на своїх і чужих. Переділити власність тих же українців", - додала Богатирьова.

Вона також зазначила, що "дострокові вибори ніколи на будуть способом розвитку демократії, якщо вони готуються і проводяться недемократичними засобами і в недемократичних умовах".

"Дострокові вибори, які призначені з грубим порушенням Конституції це не наслідок суспільного діалогу, а приклад сили, яка засвідчує, що ми неминуче рухаємось до політичної диктатури", - зазначила вона.

Богатирьова також звинуватила опозицію в розпалюванні ворожнечі.

"Ми закликаємо сьогодні, найперше українську опозицію, зупинитись. Не продовжувати розпалювати ворожнечу, не сіяти зраду між українським народом, а боротись разом з нами за процвітання української національної ідеї. Вона живе в нас!" – зазначила вона.

"Бо українська національна ідея – це ми – український народ і сама українська держава. Досить підточувати, як шашіль те, що вам не належить, досить підступної цинічної політики, досить ховатися за спину президента країни. Він один для всієї нації", - зазначила вона.

Українська правда

***Прим. шашіль - коричневий жук завдовжки 2 – 3 мм, личинки якого, розвиваючись переважно у мертвій деревині (меблях, будівлях тощо) чи борошні, точать їх. (Великий тлумачний словник української мови)