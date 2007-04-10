Цушко хоче навчити політичні сили рахувати

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО закликає політичні сили подавати об’єктивну інформацію про кількість учасників акцій протесту. Про це він повідомив журналістам після зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з керівниками силових структур.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЦУШКА, у ході наради він звернувся до В.ЮЩЕНКА з проханням закликати політичні сили давати об’єктивну інформацію щодо запланованих ними акцій. «Політичні сили, на жаль, блефують і дають не точні дані про заплановані акції», - додав при цьому міністр внутрішніх справ.

В.ЦУШКО повідомив, що на сьогодні заявлена участь в акціях 725 тис. осіб. «Ви всі добре розумієте, що це абсурд, що це не точні дані, а нам, у МВС, для того, щоб забезпечити правопорядок, потрібно розраховувати сили, і для цього потрібно, щоб давали точні дані», наголосив В.ЦУШКО.

В.ЦУШКО також розповів журналістам, що у цьому питанні його підтримав секретар РНБО Віталій ГАЙДУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, організатори акції на підтримку коаліції заявили, що на Майдані Незалежності у столиці присутні 50 тис. учасників акції.

Водночас, за даними міліції, на Майдані Незалежності присутні до 7 тис. прихильників коаліції.

Охорону правопорядку тут здійснюють близько 700 співробітників Міністерства внутрішніх справ, в тому числі співробітники слідчо-оперативних груп та документування.

Також, за даними ЦГЗ МВС, у резерві знаходиться ще 6 тис. співробітників МВС, а також тисяча співробітників органів внутрішніх справ з регіонів України.