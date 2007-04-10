Представник Ющенка заспокоїв суддів КС: їхнє рішення - необов’язкове?

Представник Президента України у Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ вважає, що рішення КC щодо указу глави держави про розпуск Верховної Ради матиме суто політичний характер.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

За словами В.ШАПОВАЛА, це пояснюється тим, що в нинішніх умовах іншого рішення бути не може. «Судді вже на інше не здатні. І не тому, що вони погані або, скажімо, сумнівна якість їх підготовки, а тому, що вони в такому середовищі, в якому вони перебувають, прийняти юридичного рішення не зможуть», - сказав він.

На запитання, чи потрібно виконувати політичне рішення, В.ШАПОВАЛ зауважив, що з цим питанням краще звертатись до тих, хто його має виконувати. Водночас він висловив думку, що політичні рішення інколи бувають більш обов’язковими, ніж юридичні, особливо рішення якщо приймається авторитетним органом. «Наскільки КС сьогодні є авторитетним, це питання не до мене», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Також, на його думку, якщо рішення КС буде прийнято за один день, воно буде сумнівним. «Якщо завтра (КС) прийме рішення, тим більше для мене було б очевидно, що це несерйозно. 8 місяців мовчали, а тут за один день. Я завжди жартую, скільки треба (часу), щоб народити дитину - 9 місяців. За один день - це неприродно, воно (рішення) є штучним, надуманим, з відповідними наслідками», - підкреслив представник Президента у КС.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 11 квітня, Конституційний Суд на пленарному засіданні розпочне у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року №264.

Водночас сьогодні, 10 квітня, 5 суддів КС заявили про відмову брати участь у розгляді справи щодо відповідності Конституції України указу Президента про дострокове припинення повноважень ВР через тиск на них з боку окремих політичних сил.