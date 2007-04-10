Аби звільнити Генпрокурора Ющенку Рада не потрібна?

Президент України ветував Закон України "Про внесення змін до Закону України " Про прокуратуру".

Як повідомляє офіційний сайт Верховної Ради, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув даний закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила 20 березня цього року Закон „Про внесення змін до Закону України „Про прокуратуру” (щодо узгодження з нормами Конституції України положення про генерального прокурора).“За” проголосувало 236 із 250 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Згідно із заветованим законом, генеральний прокурор України і призначається на посаду, і звільняється з посади Президентом за згодою Верховної Ради.

Відповідно до закону “Про прокуратуру”, генеральний прокурор призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України.