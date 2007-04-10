Наша Україна закликає БЮТ об’єднати підкову, серце та кулак

“Наша Україна” закликає БЮТ йти на дострокові парламентські вибори єдиним списком.

Про це йдеться у Зверненні Політичної ради партії “Народний Союз Наша Україна” до демократичних політичних сил, текст якого розміщено на офіційному сайті “Нашої України”.

"На позачергових парламентських виборах вкрай гостро стоїть питання про єдність демократичних сил. “Народний Союз Наша Україна” завжди послідовно виступав за їх об’єднання”, - йдеться в Зверненні.

"Всі здобутки, яких ми досягали - це результат наших спільних дій, які є найкращою формулою перемоги. Разом, об’єднавшись, ми зможемо створити переможну коаліцію, згуртуватися навколо Президента України та захистити демократичний вибір українського народу. Залізна підкова, гаряче серце і стиснутий кулак повинні виступити разом”, - вважають представники “Нашої України”.

"Партія “Народний Союз Наша Україна” закликає всі демократичні політичні сили створити єдиний список об’єднаної опозиції та йти разом на дострокові парламентські вибори”, - підкреслюється у заключній частині звернення “нашоукраїнців”.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішньому засіданні Рада партії “Наша Україна”, прийняла рішення провести з’їзд, на котрому будуть затверджені виборчі списки партії, 16 квітня.

Раніше з’їзд планувалося провести 10 квітня. Зокрема, вчора на брифінгу у Києві голова партії В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявив, що з’їзд політичної партії “Наша Україна” відбудеться 10 квітня, в другій половині дня.

Сьогодні прес-служба Президента повідомила, що на 17.45 призначено зустріч Президента Віктора ЮЩЕНКА з лідерами демократичних сил, а саме - з головою партії «Наша Україна» В.КИРИЛЕНКОМ, лідером Громадянського руху «Народна самооборона» Юрієм ЛУЦЕНКОМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.