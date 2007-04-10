Спікер Держдуми РФ: Ющенко нехтує демократією

Спікер Державної думи Російської Федерації Борис ГРИЗЛОВ охарактеризував як "нехтування демократії" в Україні указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту.

"Ми вважаємо неконституційним указ Президента про розпуск парламенту, неприпустимим вважаємо і введення надзвичайного стану в країні", - заявив Б.ГРИЗЛОВ журналістам у вівторок, повідомляє РІА «Новости».

Б.ГРИЗЛОВ повідомив, що у понеділок він обговорив з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ підтримку, яку здатна надати зі свого боку Держдума.

За його словами, "була досягнута домовленість із спікером Верховної Ради про взаємодію, у тому числі і в рамках публічних заяв, відбудеться і поїздка делегації Держдуми до України".

Як заявив Б.ГРИЗЛОВ, делегація Держдуми в найближчий день може попрямувати до України з тим, щоб як офіційні представники брати участь як посередники і спостерігачі для вирішення політичної кризи в країні.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу депутата Держдуми РФ, координатора зі зв`язків з ВР України Олександра ЛЕБЕДЄВА, завтра делегація Державної думи РФ відвідає Верховну Раду України.

За даними прес-служби, сьогодні о 19.00 за московськми часом російські депутати вилітають до Києва.

11 квітня в першій половині дня делегація з 20-ти депутатів Держдуми, що представляють Групу зі зв`язків з ВР України, а також група російських політологів, планують взяти участь в пленарному засіданні Верховної Ради.

Також заплановані зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабінету Міністрів, народними депутатами і членами уряду України.

У програмі перебування делегації в Києві також запланована зустріч з предстоятелем Української православної церкви МП митрополитом Володимиром, відвідування Києво-печерської лаври і Музею голодомору.