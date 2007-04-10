Помічника Президента РФ засмучує ситуація в Україні

Росія сподівається, що ситуація в Україні буде врегульована в конституційному руслі, проте є питання, наскільки дії властей відповідають Основному Закону.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Москві помічник Президента РФ Сергій ПРИХОДЬКО, повідомляє РІА “Новости”.

"Ми сподіваємося, що вистачить у глави Української держави відповідальності і можливості, щоб події розвивалися виключно в конституційному руслі, а тут у нас є деякі питання, наскільки деякі кроки і дії цьому принципу відповідають", - сказав С.ПРИХОДЬКО.

Він зазначив, що і російському керівництву, і пересічним громадянам Росії небайдуже, що відбувається в Україні.

Помічник Президента РФ підкреслив, що Україна є близькою, дружньою до Росії державою. "Тому ми зацікавлені в тому, щоб ця країна була сильною, незалежною, самодостатньою, відповідальною перед власним народом і міжнародним співтовариством", - сказав С.ПРИХОДЬКО, заявивши, що "зусилля, які робляться для розхитування ситуації, засмучують".