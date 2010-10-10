Тимошенко ініціює організацію проекту України XXI століття

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО переконана в необхідності об`єднання всіх інтелектуальних сил країни заради створення проекту розвитку нової України XXI століття.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

"До наступних виборів потрібно створити проект України XXI століття, який буде складатися з нової Конституції і низки ключових, системоутворюючих законів, в яких будуть враховані всі помилки та досягнення успішних країн світу. А потім напружити всі наші національні сили, щоб саме для ухвалення цього пакету законів обрати до Верховної Ради 300 депутатів - конституційну більшість, які, не змінюючи навіть коми в цих законах, приймуть їх, відкриваючи Україні принципово інший шлях розвитку", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера "Батьківщини", реалізація проекту України XXI століття можлива, "якщо робити це не під чергового вождя, а публічно, професійно і справедливо разом з громадянським суспільством та інтелектуальними, компетентними людьми".

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що необхідно також об`єднати громадськість для реалізації проекту побудови України XXI століття.

"Для початку ми готові запропонувати інтернет-можливість для всіх, хто готовий об`єднатися для роботи над проектом нашої майбутньої країни. Потім разом визначимо зміст проекту та сфери, які особливо гостро потребують реформування. Спільними зусиллями обговоримо концепції і ключові законопроекти, мета яких - забезпечити оперативне та якісне проведення перетворень", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, законопроекти повинні бути актуальними, реалістичними, системними і взаємопов`язаними.

"До їх розробки мають бути підключені кваліфіковані фахівці з різних сфер, авторитетні аналітики, представники еліт. Сенс задуманого необхідно ясно і дохідливо донести до кожного. Щоб виникав зворотній зв`язок, щоб будь-яка здорова думка, будь-яка слушна пропозиція були, по можливості, враховані в процесі уточнення текстів. Щоб думка кожного небайдужого громадянина, точка зору будь-якого компетентного фахівця були почуті. Пересічний громадянин не може і не зобов`язаний вникати в тонкощі складних процесів законотворчості, але він має право розуміти логіку руху", - вважає лідер "Батьківщини".

Ю.ТИМОШЕНКО констатувала, що подібний підхід спрацював на останніх парламентських виборах у Великій Британії.

"Опозиція розробила пакет з 23 законопроектів і втілила їх в життя відразу після приходу до влади. І в нас немає іншого шляху. Заради цього я готова дійти до кожного сільського двору, постукати в кожні двері і достукатися до кожного серця", - зазначила вона.

"У нас все ще є шанс побудувати країну, спираючись на досвід інших, які витратили на це століття, уникаючи їх помилок, використовуючи їх кращі досягнення. Ви будете здивовані, але я досі вірю, що це можливо. Я цією вірою живу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО при цьому зазначила, що основною помилкою українського суспільства останніх двадцяти років було те, що народ намагався вирішити проблеми, вибравши не правильну модель побудови країни, а вождя, обличчя.