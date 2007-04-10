Ющенко звинуватив суди у дискредитації позиції Президента

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює занепокоєність надмірною політизацією роботи судової системи в цілому і Конституційного Суду зокрема.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні під час зустрічі з лідерами об`єднаної опозиції - головою партії «Наша Україна» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, лідером Громадянського руху «Народна самооборона» Юрієм ЛУЦЕНКОМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.

«Політизація навколо суду є така, що вона може дискредитувати роботу самого Конституційного Суду», - сказав Президент.

Говорячи про останні рішення деяких судів загальної юрисдикції щодо невиконання Указу Президента від 2 квітня, В.ЮЩЕНКО сказав, що це ілюструє бажання певних учасників політичного процесу «перш за все, заблокувати правовий процес або побачити його у викривленому світлі».

Він відзначив, що ухвали, прийняті днями Феодосійським та Артемівським райсудами, є «сумнівними» з огляду на те, що ці установи розглядали справи, що не належать до їх юрисдикції. «Але це робиться свідомо, зухвало, демонструючи, що можна дискредитувати позицію Президента», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу лідери демократичних політичних сил поінформували главу держави про заходи, які вони планують провести за участю широких кіл громадськості на підтримку Указу Президента та суддів КС. В.КИРИЛЕНКО, крім того, поінформував Президента про результати засідання Політради «Нашої України».