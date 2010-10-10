Наливайченко привітав осередок Спілки української молоді в Нью-Йорку

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО привітав членів осередку Спілки української молоді імені генерал-хорунжого Тараса Чупринки у Нью-Йорку з 60-річчям від дня його заснування.

Про це повідомляє прес-служба “Нашої України”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що Спілка української молоді протягом усієї своєї історії була і є справжнім бастіоном українського духу та патріотизму. «Заснована як підпільна організація студентом Миколою Павлушковим у Києві, протягом 75 років (ймовірно - 85, рік заснування 1925. - УНІАН) СУМ продовжує гартувати нові покоління українських патріотів. Ця праця для України є дуже цінною», - зазначив він.

Голова політради «Нашої України» наголосив, що цінності СУМу - «Бог і Україна» - є і його цінностями. Він висловив переконання, що лише на основі християнських ідеалів та патріотизму можна захистити та зміцнити Українську державу.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що гасло і привітання СУМу «Честь України – готов боронити!» є сьогодні дуже актуальним для України: «Сьогодні ми є свідками наступу влади на все українське - мову, культуру, історію, демократію. Але я вірю, що українська патріотична громадськість захистить Честь України та її Свободу. У перших лавах захисників України уже стоїть українська молодь, вихована у тому числі і на СУМівських ідеалах».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО запросив Спілку української молоді до спільної праці й боротьби за вільну, сильну та процвітаючу Україну і побажав усім СУМівцям Нью-Йорку успіхів та нових перемог.