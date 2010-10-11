Мороз: справа Гонгадзе була завершена ще в 2000-2001 роках

Справа про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе була завершена ще в 2000-2001 роках.

Про це заявив екс-спікер, почесний глава Соцпартії Олександр Мороз в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Я чую міркування з цього приводу двох фігурантів, Кучми і Литвина, і мені весь час пригадується українська приказка: Голодній кумі кутя на умі. От яким би чином можна було відволікти від себе увагу суспільства і слідства, щоб не чіпали їх у цій справі", - сказав він.

"Справа ця розслідувана не тепер. І вона не наближається до завершення. Вона завершена була ще в 2000-2001 роках", - уточнив Мороз.

На думку політика, наразі "ми бачимо десять років намагання державних структур вигородити від відповідальності кількох посадовців".

"В основі цієї драми є банальні, навіть побутові десь, речі, бо виходить, що високі посадовці, зводячи рахунки з журналістом, використали державний інструмент для того, щоб захистити якісь дрібні, дріб`язкові інтереси конкретних людей", - заявив екс-спікер.

"Я не казав, що Кучма дав наказ вбивати Гонгадзе, або що. Але те що він причетний до цієї справи це факт. Те що Литвин причетний, ні в кого не викликає сумнівів", - сказав Мороз.

При цьому він уточнив, що "ніяких зарубіжних спецслужб у цій справі слідів і натяків не було".

Українська правда