Тиск на Конституційний суд - частина політпроекту

Народні депутати фракцій «Наша Україна» і БЮТ розпочали збір підписів під зверненням на ім`я генерального прокурора, керівника СБУ і міністра внутрішніх справ з вимогою терміново приступити до розслідування заяви суддів Конституційного Суду України про тиск на них у зв`язку з розглядом питання про конституційність Указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції «Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«Ті, хто зараз чинить тиск на Конституційний Суд, вже намагаються показати, що указ Президента є нібито неконституційним. Ми підозрюємо, що завтра ми можемо стати свідками процесу, який через політичний тиск на КС може бути далеким від об`єктивності», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Лідер НУ також припустив, що підписи будуть зібрані сьогодні, і завтра передані в Генпрокуратуру, СБУ і МВС.