Скриньки на місцевих виборах можна опломбовувати «підручними засобами»?

В Асоціації виробників систем опломбування заявляють про відсутність в законі про місцеві виборів норми про обов’язковість використання засобів опломбування з підвищеним захистом.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив президент Асоціації виробників систем опломбування Ростислав ЦИРЕНЬ.

Він нагадав, що відповідно до чинного законодавства, під час виборів Президента України та народних депутатів Центрвиборчком використовує виключно номерні пластикові пломби підвищеного захисту, які відповідають вимогам конструкції виборчих скриньок, та спеціальні захисні пакети для відправлення оригіналів протоколів дільничних комісій до ТВК. “На жаль, такі вимоги відсутні щодо виборів депутатів до місцевих рад”, - сказав він.

За словами Р.ЦИРЕНЯ, під час проведення місцевих виборів територіальні виборчі комісії мають самостійно забезпечити дільничні виборчі комісії засобами опломбування та опечатування. При цьому, наголосив він, Центрвиборчком передбачив у кошторисі на проведення місцевих виборів кошти на використання 2 номерних пластикових пломб на виборчу скриню та 2 захисних пакетів для оригіналів протоколів на виборчу дільницю.

За словами Р.ЦИРЕНЯ, Асоціація надала вичерпну інформацію членам ТВК щодо можливості своєчасного забезпечення сертифікованими виробами, які підтвердили свою ефективність. Він зауважив, що Асоціація сподівається, що комісії не вдаватимуться до опломбовування та опечатування саморобними виробами. Р.ЦИРЕНЬ також нагадав, що ТВК до кінця цього тижня мають змогу подати свої заявки щодо закупівлі відповідних виробів, що пройшли сертифікацію.